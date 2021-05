MotoGP, Alex Rins alle prese con nuovo problema alla spalla, ma a Le Mans ci sarà (Di mercoledì 5 maggio 2021) In questo Mondiale MotoGP 2021 più che moto e strategie, sembra che siano le condizioni fisiche dei piloti a fare davvero la differenza. Senza contare Jorge Martin che sta recuperando dalle notevoli ammaccature post-caduta di Portimao, nelle ultime settimane abbiamo assistito a ben tre casi di sindrome compartimentale al braccio. Il primo della lista è stato Jack Miller, che si è operato prima della trasferta lusitana, quindi è toccato a Fabio Quartararo subito dopo il Gran Premio di Spagna, mentre Aleix Espargarò finirà sotto i ferri per lo stesso motivo dopo Le Mans. Un vero e proprio stillicidio, che viene rimpolpato da Alex Rins. Lo spagnolo, infatti, è uscito con i cerotti dal fine settimana di Jerez de la Frontera. Il portacolori della Suzuki è caduto due volte nel corso del weekend (gli era ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) In questo Mondiale2021 più che moto e strategie, sembra che siano le condizioni fisiche dei piloti a fare davvero la differenza. Senza contare Jorge Martin che sta recuperando dnotevoli ammaccature post-caduta di Portimao, nelle ultime settimane abbiamo assistito a ben tre casi di sindrome compartimentale al braccio. Il primo della lista è stato Jack Miller, che si è operato prima della trasferta lusitana, quindi è toccato a Fabio Quartararo subito dopo il Gran Premio di Spagna, mentre Aleix Espargarò finirà sotto i ferri per lo stesso motivo dopo Le. Un vero e proprio stillicidio, che viene rimpolpato da. Lo spagnolo, infatti, è uscito con i cerotti dal fine settimana di Jerez de la Frontera. Il portacolori della Suzuki è caduto due volte nel corso del weekend (gli era ...

Il problema alla spalla che ha rallentato il lavoro di Alex Rins nella giornata di test di lunedì a Jerez, all'indomani del GP corso sulla stessa pista, non pare grave. Il pilota spagnolo della Suzuki aveva interrotto la sessione in anticipo, a ora di ...

MotoGP: Johann Zarco: 'Grazie Ducati, sono rinato' Grazie a me e Fabio, ora possiamo far parlare della MotoGP a livello nazionale. A Losail lui ha ... Alex Rins e Maverick Viñales stanno per diventare papà: fai mai anche tu questi pensieri? '...

MotoGP: una leggera infiammazione alla spalla per Alex Rins

Rins ha di nuovo dolore alla spalla: "Simile all'anno scorso" Il pilota Suzuki ha concluso in anticipo la giornata di test collettivi a Jerez lunedì scorso per andare a Barcellona e fare una visita medica alla spalla destra, infortunata nel 2020.

