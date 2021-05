Morto Nick Kamen | scoperta la causa del decesso Spunta una foto recente | com’era diventato

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Un simbolo indiscusso degli eccentrici e segnanti anni Ottanta è scomparso, lasciando un grande vuoto nel mondo della musica, dello spettacolo e della moda internazionale., all’anagrafe Ivor Neville, è venuto prematuramente a mancare all’età di 59 anni. A diffondere la tragica notizia è stato Boy George, uno dei suoi più cari amici, tramite il suo profilo Instagram. La star Madonna è stata una dei primi a rimanere scottata dal fascino di, notandolo in uno spot che ricorderanno in molti. Si trattava di una pubblicità dei mitici jeans Levi’s 501, dove il modello in questione entrava in una lavanderia a gettoni e restava in boxer per mettere i pantaloni in lavatrice. Il tutto sotto le note di Heard it through the grapevine di Marvin Gaye....