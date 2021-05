Morto Nick Kamen | pop idol anni Ottanta lanciato da Madonna

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 5 maggio 2021) È morta a 59una delle meteore del pop. Modello e cantante inglese esploso nel 1985 come protagonista di uno spot dei jeans Levi’s 501, in cui si spogliava in una lavanderia a gettoni. Una performance che catturò l’interesse di, che regalò al bellissimo ragazzo la canzone Each time you break my heart, hit del 1986. La notizia è stata riportata da Boy George su Instagram: «R.I.P to the most beautiful and sweetest man!». Nessun dettaglio sulle cause della morte. Leggi anche ›per Gucci: chioma platino ultra liscia e ricrescitanel 1986. (Getty Images)...