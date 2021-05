Morto Nick Kamen | il cantante modello che aveva stregato Madonna

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di, ilè scomparso nelle scorse ore a soli 59 anni. Con un post Instagram nel quale esprime tutto il suo dolore, Boy George ha annunciato la morte dell’amico. La notizia della scomparsa delsi è presto diffusa in tutto il mondo, così come la causa del suo decesso. Secondo quanto riferito da un altro amico dell’artista, il fotografo John Rosza,sarebbein seguito ad una lotta contro il cancro. Stando a quanto riferito dal fotografoavrebbe scoperto di essere malato nel 2018 e da 3 anni stava combattendo contro la terribile malattia....

SkyTG24 : Morto Nick Kamen, cantante tra le icone degli anni Ottanta - fanpage : Ultim'ora È morto #NickKamen - Agenzia_Ansa : È morto Nick Kamen, dallo spot dei jeans alla musica pop. Aveva 59 anni #ANSA - cotza_gianluca : È morto Nick. Amen. #NickKamen #NickKamenRIP @welikeduel #5maggio - cesarebrogi1 : È morto Nick Kamen, modello e cantautore britannico. Lo lanciò Madonna -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Nick

Kamen, icona pop degli Anni '80 e pupillo di ...PerchéCamen, quando è esploso, non ha fatto breccia solo sul pubblico femminile, è riuscito a farsi subito una specie di punto di riferimento anche al maschile . Riportava in auge il fascino ...È morto il cantante britannico diventato famoso negli anni 80 per uno spot televisivo in cui si toglieva i jeans e per la sua musica pop ...Icona Anni 80, Nick Kamen avrebbe dovuto fare i 60 nel 2021, ma ci ha lasciato prematuramente per un cancro contro cui combatteva da ormai tre anni. Addio, Nick Kamen David Redfern. LEGGI ANCHE. Claud ...