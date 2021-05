Morti sul lavoro: le regole ci sono, le sanzioni no. E le imprese sono le prime responsabili (Di mercoledì 5 maggio 2021) di Marcello Badali Tutti i tg aprono con la triste notizia di una ragazza morta sul luogo di lavoro. La cosa che mi incuriosisce è che in Italia, da almeno trent’anni (da quando seguo la politica), ci sono circa mille Morti bianche (sul lavoro appunto) all’anno, tre al giorno, e non mi risulta che, generalmente, ricevano quest’attenzione da parte dei media. Forse perché era una ragazza giovane, madre, di bell’aspetto? Chi lo sa, ma il punto è un altro. Le cause di una strage continua e costante da tanti anni sul luogo di lavoro non è un caso, e ha, per chi vuole vederlo, dei responsabili ben definiti e individuabili. Io, a dispetto della mia nomea di smemorato, mi rendo conto di essere dotato di memoria storica di gran lunga più sviluppata della gran parte dei miei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) di Marcello Badali Tutti i tg aprono con la triste notizia di una ragazza morta sul luogo di. La cosa che mi incuriosisce è che in Italia, da almeno trent’anni (da quando seguo la politica), cicirca millebianche (sulappunto) all’anno, tre al giorno, e non mi risulta che, generalmente, ricevano quest’attenzione da parte dei media. Forse perché era una ragazza giovane, madre, di bell’aspetto? Chi lo sa, ma il punto è un altro. Le cause di una strage continua e costante da tanti anni sul luogo dinon è un caso, e ha, per chi vuole vederlo, deiben definiti e individuabili. Io, a dispetto della mia nomea di smemorato, mi rendo conto di essere dotato di memoria storica di gran lunga più sviluppata della gran parte dei miei ...

