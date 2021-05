Morti sul lavoro, in Italia 8 aziende su 10 non sono in regola (e i controlli sono pochissimi) (Di mercoledì 5 maggio 2021) C’è voluta la morte di una ragazza di soli 22 anni, Luana D’Orazio, per ricordare alla politica che in Italia c’è un’emergenza quanto mai attuale, quella delle Morti sul lavoro, di cui nessun tg parla, tutti concentrati sulla pandemia combattuta dal governo chiudendo gli Italiani in casa. Un dramma dai numeri sempre più inquietanti, quelli diffusi in queste ore dai sindacati: soltanto nel primo trimestre del 2021 le vittime sono state infatti 185, in crescita rispetto agli anni scorsi. Anche se, finora, la cosa non sembra interessare i nostri parlamentari. Tra i tanti allarmi lanciati in queste ore c’è quello di Rossana Dettori, segretaria nazionale della Cgil, attraverso le pagine del Fatto Quotidiano: “Oggi parlano tutti, domani passino alla pratica. Servono fatti che permettano ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 5 maggio 2021) C’è voluta la morte di una ragazza di soli 22 anni, Luana D’Orazio, per ricordare alla politica che inc’è un’emergenza quanto mai attuale, quella dellesul, di cui nessun tg parla, tutti concentrati sulla pandemia combattuta dal governo chiudendo glini in casa. Un dramma dai numeri sempre più inquietanti, quelli diffusi in queste ore dai sindacati: soltanto nel primo trimestre del 2021 le vittimestate infatti 185, in crescita rispetto agli anni scorsi. Anche se, finora, la cosa non sembra interessare i nostri parlamentari. Tra i tanti allarmi lanciati in queste ore c’è quello di Rossana Dettori, segretaria nazionale della Cgil, attraverso le pagine del Fatto Quotidiano: “Oggi parlano tutti, domani passino alla pratica. Servono fatti che permettano ...

elenabonetti : Non si può morire così, è inaccettabile. La giovane vita di #LuanaDorazio, 22 anni, è stata spezzata dal lavoro. Un… - AnnalisaChirico : Luana è morta a 22 anni in fabbrica. In un paese che conta 640mila incidenti sul lavoro e 1070 morti ogni anno, la… - Agenzia_Ansa : Tragedia in Messico, crolla un ponte della metropolitana nella capitale. Diversi i morti e decine di feriti. I socc… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Morti sul lavoro ignorati, Cgil e sinistra il 1° maggio pensavano solo a Fedez #5maggio @pietrodeleo - Brandolf11 : RT @La7tv: #omnibus @RedavidF (@fiomnet) commenta la tragica morte sul lavoro della giovane Luana: 'Le morti sul lavoro non possono essere… -