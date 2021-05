Morti sul lavoro: dopo Luana D’Orazio un’altra vittima (Di mercoledì 5 maggio 2021) A distanza di meno di 24 ore dalla morte di Luana D’Orazio l’Italia piange un nuovo caso di morte sul lavoro. È venuto a mancare un operaio. Morti sul lavoro (AdobeStock)dopo la tragica scomparsa della 22enne Luana D’Orazio arriva un nuovo caso di morte sul lavoro. Poco fa è stata diffusa la notizia che un operaio di 49 anni sarebbe rimasto schiacciato sotto una fresa industriale. Il tutto si sarebbe verificato all’interno di una fabbrica di Busto Arsizio. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it. Leggi su chenews (Di mercoledì 5 maggio 2021) A distanza di meno di 24 ore dalla morte dil’Italia piange un nuovo caso di morte sul. È venuto a mancare un operaio.sul(AdobeStock)la tragica scomparsa della 22ennearriva un nuovo caso di morte sul. Poco fa è stata diffusa la notizia che un operaio di 49 anni sarebbe rimasto schiacciato sotto una fresa industriale. Il tutto si sarebbe verificato all’interno di una fabbrica di Busto Arsizio. L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it.

