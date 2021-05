Morte Cerciello Rega, ergastolo per Elder e Hjorth (Di mercoledì 5 maggio 2021) Omicidio Cerciello Rega, il processo. Varriale in Aula: “Dopo esserci qualificati ho riposto il tesserino in tasca”. Elder: “Chiedo scusa a tutti”. ROMA – Si è concluso il processo sull’omicidio di Mario Cerciello Rega, il carabiniere morto a Roma, accoltellato nel corso di una colluttazione con due ragazzi americani. Il Tribunale di Roma ha condannato Hjord ed Elder all’ergastolo. Processo per l’omicidio di Mario Cerciello Rega Il processo ha visto sul banco degli imputati Finnegan Lee Elder e Christian Natale Hjorth, accusati della Morte del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega. L’accusa chiede ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Omicidio, il processo. Varriale in Aula: “Dopo esserci qualificati ho riposto il tesserino in tasca”.: “Chiedo scusa a tutti”. ROMA – Si è concluso il processo sull’omicidio di Mario, il carabiniere morto a Roma, accoltellato nel corso di una colluttazione con due ragazzi americani. Il Tribunale di Roma ha condannato Hjord edall’. Processo per l’omicidio di MarioIl processo ha visto sul banco degli imputati Finnegan Leee Christian Natale, accusati delladel vicebrigadiere dei Carabinieri Mario. L’accusa chiede ...

nicvaccani : Condanna durissima per i due ragazzi americani per la morte del carabiniere #Cerciello e questo provocherà accese p… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - In attesa della sentenza sull'omicio Cerciello Rega Alla sbarra ci sono i du… -