Morta sul lavoro, la titolare dell'azienda: "Dolore e impegno per il bimbo di Luana" (Di mercoledì 5 maggio 2021) "Non mi sottrarrò ai miei doveri né al confronto nelle sedi appropriate anche per capire come possa essere avvenuto questo dramma" ha detto Luana Coppini, titolare dell'azienda dove è Morta la giovane Luana D'Orazio. La procura ha aperto un'inchiesta Leggi su rainews (Di mercoledì 5 maggio 2021) "Non mi sottrarrò ai miei doveri né al confronto nelle sedi appropriate anche per capire come possa essere avvenuto questo dramma" ha dettoCoppini,dove èla giovaneD'Orazio. La procura ha aperto un'inchiesta

AnnalisaChirico : Luana è morta a 22 anni in fabbrica. In un paese che conta 640mila incidenti sul lavoro e 1070 morti ogni anno, la… - TeresaBellanova : Quella di #luanadorazio, 22 anni, morta schiacciata dal rullo dell’orditoio mentre stava lavorando, è l’ennesima mo… - fanpage : Luana, morta sul lavoro a soli 22 anni. Era diventata da poco mamma - zazoomblog : Morta sul lavoro la titolare dellazienda: Dolore e impegno per il bimbo di Luana - #Morta #lavoro #titolare… - Nicola23453287 : RT @mariamarilucen: #Luana è morta stritolata in un macchinario. #Luana aveva vent'anni, una bimba e una vita davanti. Ogni anno giovani… -