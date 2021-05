Morrison: il nuovo trailer del film di Federico Zampaglione (Di mercoledì 5 maggio 2021) Online è stato condiviso il trailer di Morrison, il nuovo film diretto da Federico Zampaglione, in arrivo nei cinema dal 20 maggio. Morrison è il nuovo film diretto da Federico Zampaglione in arrivo il 20 maggio nelle sale e il trailer regala le prime scene del progetto con protagonisti Lorenzo Zurzolo, Giovanni Calcagno, Carlotta Antonelli e Giglia Marra. Nel video si assiste a quello che accade quando i due giovani protagonisti iniziano a muovere i primi passi nel mondo della musica e della recitazione, situazione che causa qualche problema a livello personale e sentimentale. Federico Zampaglione è il regista di Morrison, opera ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 maggio 2021) Online è stato condiviso ildi, ildiretto da, in arrivo nei cinema dal 20 maggio.è ildiretto dain arrivo il 20 maggio nelle sale e ilregala le prime scene del progetto con protagonisti Lorenzo Zurzolo, Giovanni Calcagno, Carlotta Antonelli e Giglia Marra. Nel video si assiste a quello che accade quando i due giovani protagonisti iniziano a muovere i primi passi nel mondo della musica e della recitazione, situazione che causa qualche problema a livello personale e sentimentale.è il regista di, opera ...

