Moratti | “Mourinho? Avevamo bisogno del suo ritorno A Roma piano concreto e serio”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “Ci vediamo presto”. Questo è il messaggio inviato da Joséa Massimo, giusto qualche giorno fa. A confermarlo è proprio l’ex presidente dell’Inter che, al Corriere della Sera, ha raccontato di essere rimasto in contatto con lo Special One. “C’è stima, spero reciproca. Da parte mia, indiscussa. Sono contento per lui. Gliel’ho detto e glielo ribadirò alla prima occasione. Si tratta di un bel progetto, una bella piazza, una bella tifoseria, una grande avventura per la proprietà dellafarà bene. O quantomeno, ci sono le condizioni perché questo avvenga”, ha continuato. Zero amarezza nel vederea dirigere un’altra squadra italiana, la: “Insieme a lui abbiamo vinto tutto. Rimarranno stagioni ...

FcInterNewsit : Moratti: 'Mourinho alla Roma mi sorprende, ma fa piacere. Credo che Conte resterà, Zhang mi ha chiamato dopo il par… - sportface2016 : #Calcio L'ex presidente dell'Inter Massimo #Moratti commenta il ritorno in Italia di José #Mourinho - romanewseu : #Moratti: “Il ritorno di #Mourinho mi diverte, è l’uomo giusto per la #Roma” - dokterbola_ID : - salvione : Mourinho alla Roma, Moratti: 'Ora il campionato diventa bellissimo' -

Ultime Notizie dalla rete : Moratti Mourinho

...pareggio con il Maiorca al debutto sulla panchina del Real servì su un piatto d'argento a... altrettante Coppe Intercontinentali e tre scudetti nell'era di Angelo, papà di Massimo. Ma ...Presidente Massimo, disturbiamo? "No, prego. Tanto sono in macchina nel traffico". La notizia, che per forza ... Chi? "Lui,". Ah. Per dire cosa? "Concreto come al solito. Tre parole. Non ...“Ci vediamo presto”. Questo è il messaggio inviato da José Mourinho a Massimo Moratti, giusto qualche giorno fa. A confermarlo è proprio l’ex presidente dell’Inter che, al Corriere della Sera, ha racc ...ROMA MOURINHO MORATTI – “Ci vediamo presto”. Questo il messaggio che Josè Mourinho ha inviato qualche giorno fa a Massimo Moratti. A raccontarlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è proprio l’e ...