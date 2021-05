Monica moglie Alberto Angela: il “segreto” del loro amore (Di mercoledì 5 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sappiamo tutto della carriera di Alberto Angela, il divulgatore più amato d’Italia; ma quanto ne sappiamo della sua vita privata, compreso di moglie e figli? Poco e nulla in realtà, perché si tratta di una famiglia molto riservata, lontana dai riflettori e dai social, almeno per quanto riguarda i due coniugi. È probabilmente la chiave Leggi su youmovies (Di mercoledì 5 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sappiamo tutto della carriera di, il divulgatore più amato d’Italia; ma quanto ne sappiamo della sua vita privata, compreso die figli? Poco e nulla in realtà, perché si tratta di una famiglia molto riservata, lontana dai riflettori e dai social, almeno per quanto riguarda i due coniugi. È probabilmente la chiave

a_tarantini : ondiviso con: Tutti Ciao Mark Zuckerberg, mia moglie Monica Esposito è stata bannata per due volte dal tuo social.… - a_tarantini : Ciao Mark Zuckerberg, mia moglie Monica Esposito è stata bannata per due volte dal tuo social. Se è un segno del d… - BloccoIl : @cantore_f @To_Monica_ @jacopo_iacoboni Seriamente lo dici ? Uomo che con sua moglie supera i 20 milioni di followe… - ValeP523 : Avrò tre figli con mia moglie e li chiamerò Monica, Alessandro e Federico ?????? #cirinna #zan #ddlzan #fedez - To_Monica_ : @SatiriCaZz In ogni caso erano dei malviventi che hanno aggredito moglie e figlia. Ha fatto bene a sparare. Se foss… -