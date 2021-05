Moneta da 2 centesimi con un valore da urlo: se vedete il monte… (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ci sono monete che valgono una fortuna e il chiaro esempio è una Moneta da due centesimi valutata circa 700 euro. Sia chiaro, quella cifra non ti cambia la vita ne ti fa diventare ricco, ma pensare che un “investimento” da soli due cent possa trasformarsi in 700 euro, per una percentuale di crescita pari a +3.500%, fa senza dubbio gola a molti. Moneta da due centesimi che vale 700 euro (Foto Avvenire)Ma qual è questa Moneta da due centesimi il cui valore è cresciuto così tanto? Stiamo parlando precisamente di una due centesimi coniata nella Slovacchia, nazione che fa ovviamente parte dell’Unione Europea. Nel dettaglio si tratta della monetina che sulla faccia del dritto ha raffigurato il monte Krivan, quello che appartiene alla catena montuosa degli ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ci sono monete che valgono una fortuna e il chiaro esempio è unada duevalutata circa 700 euro. Sia chiaro, quella cifra non ti cambia la vita ne ti fa diventare ricco, ma pensare che un “investimento” da soli due cent possa trasformarsi in 700 euro, per una percentuale di crescita pari a +3.500%, fa senza dubbio gola a molti.da dueche vale 700 euro (Foto Avvenire)Ma qual è questada dueil cuiè cresciuto così tanto? Stiamo parlando precisamente di una dueconiata nella Slovacchia, nazione che fa ovviamente parte dell’Unione Europea. Nel dettaglio si tratta della monetina che sulla faccia del dritto ha raffigurato il monte Krivan, quello che appartiene alla catena montuosa degli ...

