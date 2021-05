Molti non sanno che in Campania c’è un patrimonio dell’umanità che il mondo ci invidia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Cilento, che si affaccia sulla costa tirrenica, tra il Golfo di Salerno e il Golfo di Policastro, è un paesaggio culturale di straordinario valore. Qui, infatti, sorge il magnifico Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula, inseriti nel 1998 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Cilento, che si affaccia sulla costa tirrenica, tra il Golfo di Salerno e il Golfo di Policastro, è un paesaggio culturale di straordinario valore. Qui, infatti, sorge il magnifico Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula, inseriti nel 1998 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

LegaSalvini : ?? Guido Crosetto: 'Le minacce a Matteo Salvini non sono come quelle a qualsiasi altra persona. Lui, la sua famiglia… - FBiasin : Molti dicono '#Mourinho è bollito' ma da 24 ore non fanno altro che parlare di lui, del bollito. Come sempre, ci porta tutti a spasso. - DSantanche : Tutti sono bravi a parlare di abolizione del #coprifuoco, molti di questi stanno anche al #Governo, ma quando posso… - IlPugilista : @CaveloX9 Mi sono informato su sta cosa, e l'articolo da cui è partito tutto, si basava su un'assurdo, in poche par… - brown_sandrina : RT @Valeriangione: Forse per molti non significa niente, ma sono tre giorni consecutivi che in Italia non superiamo i 10mila contagi giorna… -