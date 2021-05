MMA, Marvin Vettori sfiderà Adesanya per il Mondiale. Decisa la sede: l’italiano per l’impresa in Arizona (Di mercoledì 5 maggio 2021) Marvin Vettori affronterà Israel Adesanya per il Mondiale UFC dei pesi medi. L’appuntamento è per sabato 12 giugno. La sede dell’evento non era stata ancora definita al momento dell’annuncio dell’incontro. La comunicazione ufficiale è arrivata durante la main card di UFC Vegas 25: Vettori e Adesanya si sfideranno alla Gila River Arena di Glendale (Arizona, USA), la casa degli Arizona Coyotes (formazione di NHL, la massima lega statunitense di hockey ghiaccio). Si torna a combattere in questo Stato dopo oltre due anni: il 17 febbraio 2019 si era a Phoenix per Ngannou-Velasquez. Sarà il main event di UFC 263, evento organizzato dalla promotion più importante a livello globale per quanto riguarda le arti marziali miste. Per la prima volta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021)affronterà Israelper ilUFC dei pesi medi. L’appuntamento è per sabato 12 giugno. Ladell’evento non era stata ancora definita al momento dell’annuncio dell’incontro. La comunicazione ufficiale è arrivata durante la main card di UFC Vegas 25:si sfideranno alla Gila River Arena di Glendale (, USA), la casa degliCoyotes (formazione di NHL, la massima lega statunitense di hockey ghiaccio). Si torna a combattere in questo Stato dopo oltre due anni: il 17 febbraio 2019 si era a Phoenix per Ngannou-Velasquez. Sarà il main event di UFC 263, evento organizzato dalla promotion più importante a livello globale per quanto riguarda le arti marziali miste. Per la prima volta ...

NateLatshaw : @UFCEurope Professional #MMA career comparison for Israel Adesanya vs Marvin Vettori #UFC263 - hayes_mma : @ryanjackson3433 @UFC_CA Very Marvin Vettori-esque ?? - alkalinekrogan : RT @mmatalks1: Stasera alle 20.30, nuovo appuntamento con la room di Clubhouse insieme agli amici di @FattiMarziali, parleremo di Marvin Ve… - mmatalks1 : Stasera alle 20.30, nuovo appuntamento con la room di Clubhouse insieme agli amici di @FattiMarziali, parleremo di… - giacomo1994_ : Sentivo parlare di questo Marvin Vettori che, a giugno, si giocherà il titolo mondiale di MMA, e ho guardato qualch… -