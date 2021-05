“Mio fratello è morto di Covid”, il dramma dell’attrice e influencer (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il dramma dell’attrice e influencer indiana, Pia Bajpiee, star di Bollywood: “Mio fratello è morto di Covid”, lei aveva lanciato un appello. Pia Bajpiee (Instagram)Secondo quanto si è appreso, il fratello di Pia Bajpiee, attrice e influencer indiana molto nota, che stava combattendo contro Covid-19, è morto a causa della mancanza di supporto del ventilatore in un reparto di terapia intensiva. Il fratello di Pia Bajpiee è stato ricoverato in un ospedale nel distretto di Farrukhabad, nell’Uttar Pradesh. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Luana D’Orazio, operaia morta: il ricordo di Leonardo Pieraccioni L’attrice stava anche cercando il supporto del ventilatore per suo ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilindiana, Pia Bajpiee, star di Bollywood: “Miodi”, lei aveva lanciato un appello. Pia Bajpiee (Instagram)Secondo quanto si è appreso, ildi Pia Bajpiee, attrice eindiana molto nota, che stava combattendo contro-19, èa causa della mancanza di supporto del ventilatore in un reparto di terapia intensiva. Ildi Pia Bajpiee è stato ricoverato in un ospedale nel distretto di Farrukhabad, nell’Uttar Pradesh. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Luana D’Orazio, operaia morta: il ricordo di Leonardo Pieraccioni L’attrice stava anche cercando il supporto del ventilatore per suo ...

