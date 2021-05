Ministero: nessuna controindicazione per il richiamo con il vaccino AstraZeneca (Di mercoledì 5 maggio 2021) I soggetti che hanno ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca senza sviluppare eventi di trombosi rare non presentano controindicazione per una seconda somministrazione del medesimo tipo di ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 5 maggio 2021) I soggetti che hanno ricevuto la prima dose delsenza sviluppare eventi di trombosi rare non presentanoper una seconda somministrazione del medesimo tipo di ...

