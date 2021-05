Minari, il cinema sudcoreano non è solo Parasite: una chicca girata in 25 giorni (Di mercoledì 5 maggio 2021) Minari al cinema e su Sky 2 ore 21.15 Con Steve Yeun, Yeri Han e Noel Cho. Regia di Lee Isac Chung. Produzione USA 2020. Durata: 1 ora e 55 minutiLA TRAMA. Negli anni 80 un immigrato coreano porta la famiglia in Arkansas deciso a metter su una fattoria. Il trasferimento però almeno nei primi tempi piace solo a lui. Moglie e figli stavano bene in California. I già precari equilibri familiari peggiorano, almeno in apparenza quando dalla Corea giunge la stravagante nonnina. E invece sarà proprio lei a far diventare la casa in Arkansas la vera definitiva dimora della famigliola di JacobPERCHE' VEDERLO. Perché è la conferma che il cinema sudcoreano non vive solo della fiammata di "Parasite" (vincitore degli Oscar lo scorso anno) ma s'allarga s'impone oltre i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021)ale su Sky 2 ore 21.15 Con Steve Yeun, Yeri Han e Noel Cho. Regia di Lee Isac Chung. Produzione USA 2020. Durata: 1 ora e 55 minutiLA TRAMA. Negli anni 80 un immigrato coreano porta la famiglia in Arkansas deciso a metter su una fattoria. Il trasferimento però almeno nei primi tempi piacea lui. Moglie e figli stavano bene in California. I già precari equilibri familiari peggiorano, almeno in apparenza quando dalla Corea giunge la stravagante nonnina. E invece sarà proprio lei a far diventare la casa in Arkansas la vera definitiva dimora della famigliola di JacobPERCHE' VEDERLO. Perché è la conferma che ilnon vivedella fiammata di "" (vincitore degli Oscar lo scorso anno) ma s'allarga s'impone oltre i ...

