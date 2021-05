“Milza Trio” | il ritorno di Elio e Le storie Tese

(Di mercoledì 5 maggio 2021)e Lesono tornati. Si chiamano “” e li si vede in un video sui social mentre suonano assieme. Cos’è il? Il “” non è altro che la nuova pelle die Le, band nata nei lontani anni ’80. Il gruppo comincia la scalata alla fama con alcune registrazioni bootleg di serate nei locali milanesi. Nel 1996, con la prima partecipazione al Festival di Sanremo, diventano famosi a livello nazionale. Il loro brano, La Terra dei Cachi, guadagna il secondo posto e vince perfino il premio della critica. Nel 1999 arriva il riconoscimento fuori dai confini italiani: a Dublino, invitati a partecipare agli European Music Awards di MTV, ...

SAonlinemag : Il post-post-scioglimento di @eelst continua (tipo) con il “Milza Trio” -

Ultime Notizie dalla rete : Milza Trio

Rockol.it

Elio e le Storie Tese in versione prog trio nello streaming dell'ennesima reunion come Milza Trio (o forse quello era il titolo del pezzo) ...Elio e Le Storie Tese sono tornati, o quasi . La band ha postato un video in studio, in formazione ridotta, a tre: Cesareo alla, Faso è alla batteria, Elio al Basso alla voce. Si sono ribattezzati "Mi ...