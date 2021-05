Milito | “Mourinho alla Roma? Mi sarebbe piaciuto un suo ritorno all’Inter”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Diego, ex attaccante argentino dell’Inter e grande protagonista del triplete neroazzurro, ai microfoni di Sky Sport ha commentato l’arrivodi. “E’ una cosa molto positiva per il calcio italiano, non solo per la. Miun suo, noi interisti gli vogliamo molto bene e gli auguriamo sempre di fare bene ovunque. Magari meno contro l’Inter e contro il Genoa nel mio caso, però gli faccio un grande in bocca al lupo. Avere un allenatore così ti fa fare il salto di qualità e sicuramente farà un bel lavoro perchè sa stare vicino ai calciatori in ogni dettaglio, anche a livello umano. Sa gestire ogni momento, capisce le emozioni dei calciatori ed è uno dei migliori al mondo. ...

"L'arrivo di Mourinho è una cosa molto positiva per il calcio italiano, non solo per la Roma". Prosegue così la Leggenda del Triplete nerazzurro, Diego Milito, nell'intervista a Sky Sport: "Mi sarebbe piaciuto un suo ritorno all'Inter..."