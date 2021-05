Milano | scoppia caso Albertini | voci su passo indietro

Leggi su italiasera

(Di giovedì 6 maggio 2021) Rinuncia o si candida? Il centrodestra si interroga su cosa farà Gabriele, indicato negli ultimi giorni in pole per guidare il Comune dialle prossime amministrative di autunno. Nelle ultime ore è circolata con insistenza la voce che l’ex europarlamentare sia pronto a rinunciare alla corsa. Corteggiato dalla Lega e fortemente sponsorizzato da Matteo Salvini in persona,veniva considerato favorito rispetto all’altro ex azzurro, Maurizio Lupi. Il diretto interessato non aiuta a risolvere il giallo attorno alle sue intenzioni: “È tutto scritto nella lettera aperta su Libero, che verrà pubblicata domani: decisione, motivazione, auspicio”, si limita a rispondere all’Adnkronos. Fatto sta che Lega, Fdi e Fi restano al palo: non c’è l’accordo tra i leader. E, allo stato, non è stato convocato un vertice per provare ...