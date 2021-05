Milano, sabato corteo pro legge Zan. De Corato: «Un nuovo assembramento benedetto da Sala» (Di mercoledì 5 maggio 2021) sabato Milano rischia un nuovo assembramento autorizzato. Alla faccia delle misure anti-covid. E per il sindaco Beppe Sala si prevedono nuovi guai. A mettere sotto i riflettori l’irresponsabilità del primo cittadino, già sotto accusa per i festeggiamenti dei tifosi neroazzurri, è Riccardo De Corato. sabato corteo pro legge Zan, l’allarme assembramento “sabato 8 maggio, a Milano, è prevista una manifestazione organizzata dai Sentinelli a favore del ddl Zan. L’amministrazione comunale ha autorizzato l’evento, all’Arco della Pace, al quale sono attesi partecipanti da tutta Italia. Vuol dire che ci sarà un altro assembramento, benedetto da ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 maggio 2021)rischia unautorizzato. Alla faccia delle misure anti-covid. E per il sindaco Beppesi prevedono nuovi guai. A mettere sotto i riflettori l’irresponsabilità del primo cittadino, già sotto accusa per i festeggiamenti dei tifosi neroazzurri, è Riccardo DeproZan, l’allarme8 maggio, a, è prevista una manifestazione organizzata dai Sentinelli a favore del ddl Zan. L’amministrazione comunale ha autorizzato l’evento, all’Arco della Pace, al quale sono attesi partecipanti da tutta Italia. Vuol dire che ci sarà un altroda ...

