Milano, la manifestazione dei Sentinelli a favore del ddl Zan è stata spostata all'Arco della Pace a causa delle tante adesioni (Di mercoledì 5 maggio 2021) E' stata spostata all'Arco della Pace la manifestazione organizzata dall'associazione i Sentinelli in programma sabato 8 maggio a Milano (ore 15) per chiedere l'approvazione del Ddl Zan contro l'omotransfobia. Una scelta presa dopo la notizia delle tante adesioni (a partire da quella del sindaco Giuseppe Sala, passando per Aned, Anpi, Pd, Sardine, Amnesty International, Camera del lavoro, Famiglie arcobaleno) per garantire il distanziamento. L'Arco infatti mette a disposizione più spazio rispetto alla piazza della Scala, dove era stata inizialmente programmata. Dal palco di "Tempo Scaduto Votate la legge Zan" parleranno il deputato Alessandro Zan ed altri politici che ...

