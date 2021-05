Milano | 16enne accusata di tentato omicidio della madre

(Di mercoledì 5 maggio 2021) A, una ragazza di 16 anni ha accoltellato la, attrice 51enne di film e serie tv. Al momento, la donna è in prognosi riservata al Niguarda., ragazza di 16 anni accoltella la: la donna è in prognosi riservata su Notizie.it.

RedazioneLaNews : #Milano Ragazzina 16enne accoltella la mamma, poi inscena un tentato suicidio: la donna è grave -

Ultime Notizie dalla rete : Milano 16enne

... poi sospeso dal lavoro, fermato nel febbraio scorso dalla polizia locale die dalla Guardia ... è anche accusato di pornografia minorile, per avere ottenuto immagini da unaE' anche accusato di pornografia minorile per avere ottenuto immagini da unaed è stato ... Secondo quanto si legge nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal gip di...A Milano, una ragazza di 16 anni ha accoltellato la madre, attrice 51enne di film e serie tv. Al momento, la donna è in prognosi riservata al Niguarda.La minore aveva parlato di gesto autolesionistico della madre, ma gli inquirenti non hanno creduto a questa versione dei fatti e l'hanno denunciata per tentato omicidio ...