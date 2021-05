Milan-Roma, finale Coppa Italia femminile: data, orario e diretta tv (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sarà il Mapei Stadium a ospitare l’atto conclusivo della Coppa Italia Timvision tra Milan e Roma. L’impianto di Reggio Emilia, undici giorni dopo la finale maschile Atalanta-Juventus, farà da cornice anche alla sfida tra rossonere e giallorosse in programma domenica 30 maggio alle ore 20.30. La partita sarà trasmessa in diretta su Timvision, Sky e in streaming su Now. A cinque anni di distanza dalla finale della Uefa Women’s Champions League, vinta dal Lione davanti a più di 18mila spettatori, il Mapei Stadium è stato nuovamente scelto come sede di un importante appuntamento del movimento femminile. La finale di Coppa Italia Timvision metterà in palio l’ultimo trofeo della stagione del calcio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Sarà il Mapei Stadium a ospitare l’atto conclusivo dellaTimvision tra. L’impianto di Reggio Emilia, undici giorni dopo lamaschile Atalanta-Juventus, farà da cornice anche alla sfida tra rossonere e giallorosse in programma domenica 30 maggio alle ore 20.30. La partita sarà trasmessa insu Timvision, Sky e in streaming su Now. A cinque anni di distanza dalladella Uefa Women’s Champions League, vinta dal Lione davanti a più di 18mila spettatori, il Mapei Stadium è stato nuovamente scelto come sede di un importante appuntamento del movimento. LadiTimvision metterà in palio l’ultimo trofeo della stagione del calcio ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan Roma Calcio: Coppa Italia Donne. Finale Milan - Roma 30 maggio al Mapei Stadium L'evento arriva undici giorni dopo la finale maschile Atalanta - Juventus. ROMA - Sarà il Mapei Stadium a ospitare l'atto conclusivo della Coppa Italia femminile tra Milan e Roma. L'impianto di Reggio Emilia, undici giorni dopo la finale maschile Atalanta - Juventus, farà da cornice anche alla sfida tra rossonere e giallorosse in programma domenica 30 maggio alle ...

