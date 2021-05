Milan, gli aggiornamenti dall’infermeria in vista della Juventus (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tiene banco il capitolo infortuni in casa Milan. Pioli potrebbe fare a meno di Bennacer, non al meglio. Da valutare anche le condizioni di Mandzukic, pronto a far ritorno all’Allianz Stadium d’avversario Mancano ormai pochi giorni alla super sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus-Milan, sfida fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri saranno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tiene banco il capitolo infortuni in casa. Pioli potrebbe fare a meno di Bennacer, non al meglio. Da valutare anche le condizioni di Mandzukic, pronto a far ritorno all’Allianz Stadium d’avversario Mancano ormai pochi giorni alla super sfida dell’Allianz Stadium tra, sfida fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri saranno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

ZZiliani : Dopo aver capito che gli arbitri porteranno la #Juventus in #Champions pena linciaggio (vedi aggressione a #Chiffi… - 10xsatellite : @ItsKuro10 @Ste_castoldi8 @masolinismo L'ha detto un tizio a caso mica tutti gli interisti, perchè se no ci sta pel… - Vittor1io : RT @giaestrismo: Era una gag con gli amici forse quindi correggiamo con: “Se un giocatore di Inter o Milan avesse fatto una gag dicendo le… - Vittor1io : RT @giaestrismo: Se un giocatore di Inter o Milan avesse risposto così a un tifoso apriti cielo Però nel loro mondo magico sono bersagliati… - Enzolott : @ZZiliani Sarei curioso di vedere come se ne esce se qualcuno gli fa una domanda a proposito dei rigori per le squa… -