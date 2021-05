Michelle Obama sono orgogliosa delle mie figlie

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La moglie dell’ex presidente americanola sua vita da mamma normaleMalia e Sasha. “Ora vedo i frutti del mio impegno con le mie, due giovani con grande curiosità che amano scoprire cose nuove quando viaggiano”., 57 anni, ex first lady d’America si racconta in esclusiva a “Vanity

NkhataBlandina : @TheBearded_Jake @PC2DC @Lupita_Nyongo Michelle Obama. - P132yt : @PaperPlaneTF Pre michelle Obama - MediasetTgcom24 : Michelle Obama: “Orgogliosa delle mie figlie” #michelleobama - ANISTONSH : RT @louxx_kate: Michelle Obama - joy9kat : @Brookranger Michelle Obama -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Obama

Vanity Fair Italia

... vulnerabili e indifese, private della loro posizione di potere, dalla cancelliera Angela Merkel a Hillary Clinton,, Alexandria Ocasio - Cortez, Brigitte Macron, Aung San Suu Kyi e ...Angela Merkel, Hillary Clinton,, Alexandria Ocasio - Cortez, Brigitte Macron, Aung San Suu Kyi e Sonia Gandhi ritratte come vittime di violenza. 'Just Because I Am a Woman - Solo perché sono una donna', la serie di ...Dal mondo della musica, delle celebrità e della cosmetica crescono le iniziative per "liberare" i capelli afro da styler e trattamenti ...E' stata acquisita dal Museo delle Arti Decorative entrando ufficialmente a far parte della collezione nazionale ...