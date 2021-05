“Mia figlia fa schifo ed è orribile ” La piccola viene abbandonata dopo la nascita ma da adulta si prende la sua rivincita

Leggi su viaggiarealverde

(Di mercoledì 5 maggio 2021) La storia che vogliamo raccontarvi oggi inizia con un abbandono, uno dei più tristi, quello di un padre verso un figlio, e tutto comincia il giorno in cui Irina Nezhentseva mette alla luce la sua bambina che chiamerà Katja; bambina attesa e amata fino al giorno in cui i genitori si accorgono che c’è qualcosa in lei che non va. La malattia Lainfatti ha un aspetto strano, e una volta portata dal medico ecco la terribile diagnosi: Katja è affetta da progeria, una rara malattia che pare colpisca 1 su 4 milioni di neonati di entrambi i sessi e di tutte le etnie e che ne causa l’invecchiamento precoce, in media i bambini che hanno questa condizione vivono per circa 14 anni, con l’aspetto di una persona anziana. Per cui mentre la madre continua ad amare quella strana bambina che pare invecchiare di ora in ora, il papà proprio non ce la fa ad accettare la ...