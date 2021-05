Meteo Roma | previsioni per giovedì 6 maggio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, ma con tempo asciutto; sole prevalente nel corso delle ore pomeridiane. In serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +12°C e +21°C.Lazio:perTempo in prevalenza stabile nella giornata con molte nubi irregolari al mattino, ampi spazi di sereno nel pomeriggio su tutto il territorio. In serata il tempo si manterrà asciutto con qualche nube sparsa.Italia:perAl Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo deboli piogge sul Friuli. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi con piogge e acquazzoni sparsi, fenomeni anche sul Friuli, più asciutto altrove. In ...