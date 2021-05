Meteo Italia al 20 maggio, sarà veramente BRUTTO (Di mercoledì 5 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Negli ultimi giorni il quadro Meteo climatico del lungo termine ha subito pesanti modifiche. I modelli matematici di previsione concordano nell’individuare la rapida ritirata dell’Anticiclone Africano – che verrà a trovarci temporaneamente nel corso del fine settimana – e nel proporci un lungo periodo perturbato. Non cambia lo scenario ma cambiano le dinamiche, nel senso che la traiettoria dei vari assalti depressionari potrebbe essere diversa da quanto emerso – ad esempio – nell’approfondimento del martedì. Vale a dire che la depressione iberica non avrà un impatto diretto sulle nostre regioni, piuttosto aprirà un varco ad un’ampia ondulazione ciclonica proveniente dal Europa e in quanto tale decisamente più fresca e decisamente più peggiorativa. Ovviamente da qui alla prossima settimana, figurarsi da qui al ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 5 maggio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Negli ultimi giorni il quadroclimatico del lungo termine ha subito pesanti modifiche. I modelli matematici di previsione concordano nell’individuare la rapida ritirata dell’Anticiclone Africano – che verrà a trovarci temporaneamente nel corso del fine settimana – e nel proporci un lungo periodo perturbato. Non cambia lo scenario ma cambiano le dinamiche, nel senso che la traiettoria dei vari assalti depressionari potrebbe essere diversa da quanto emerso – ad esempio – nell’approfondimento del martedì. Vale a dire che la depressione iberica non avrà un impatto diretto sulle nostre regioni, piuttosto aprirà un varco ad un’ampia ondulazione ciclonica proveniente dal Europa e in quanto tale decisamente più fresca e decisamente più peggiorativa. Ovviamente da qui alla prossima settimana, figurarsi da qui al ...

