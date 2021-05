Meteo BRINDISI | gran Primavera

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 5 maggio 2021)spiccatamente primaverile, piacevole, con ventilazione non oltre il moderato. La temperatura si manterrà stazionaria su valori prossimi alla media del periodo. Per quanto concerne il cielo, questo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per quasi tutto il periodo. Giovedì 6: poco nuvoloso. Temperatura da 13°C a 24°C Vento: in media da Sud/Sud-Est 9 Km/h, raffiche massime 33 Km/h Venerdì 7: nubi sparse. Temperatura da 14°C a 23°C Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 12 Km/h, raffiche massime 31 Km/h Sabato 8: sereno, ventoso. Temperatura da 15°C a 21°C Vento: in media da Nord 15 Km/h, raffiche massime 38 Km/h Domenica 9: sereno, ventoso. Temperatura da 15°C a 21°C Vento: in media da Nord 15 Km/h, raffiche massime 37 Km/h Lunedì 10: sereno. Temperatura da 14°C a 25°C Vento: in media da Est 7 Km/h, raffiche massime 16 Km/h Martedì 11: quasi sereno. Temperatura ...