Meteo, ancora maltempo sull’Italia: le previsioni e le temperature (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’Italia continua a fare i conti con il maltempo e la pioggia: le previsioni Meteo e le temperature di oggi per il nostro Paese. Cielo nuvoloso (Getty Images)L’Italia non riesce a godere a pieno della primavera a causa della bassa pressione. Le masse di aria fredda, infatti, continuano ad ostacolare l’arrivo del bel tempo. Nei giorni scorsi, il Paese era diviso tra il Nord alle prese con le piogge ed i temporali ed il Sud che iniziava a prendere le misure con la stagione calda. Ora, però, la situazione sembra uniformarsi in negativo per tutta la penisola. Anche nel meridione, infatti, nelle prossime ore le previsioni sono avverse. Ricapitolando, quindi, avremo ancora tempo instabile al Nord mentre al Sud si registrerà una forte perturbazione. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’Italia continua a fare i conti con ile la pioggia: lee ledi oggi per il nostro Paese. Cielo nuvoloso (Getty Images)L’Italia non riesce a godere a pieno della primavera a causa della bassa pressione. Le masse di aria fredda, infatti, continuano ad ostacolare l’arrivo del bel tempo. Nei giorni scorsi, il Paese era diviso tra il Nord alle prese con le piogge ed i temporali ed il Sud che iniziava a prendere le misure con la stagione calda. Ora, però, la situazione sembra uniformarsi in negativo per tutta la penisola. Anche nel meridione, infatti, nelle prossime ore lesono avverse. Ricapitolando, quindi, avremotempo instabile al Nord mentre al Sud si registrerà una forte perturbazione. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ...

