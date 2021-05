Mercato Juventus, ipotesi italiana per Szczesny: nuovo scenario in vista (Di mercoledì 5 maggio 2021) Mercato Juventus – La situazione tra i pali può cambiare continuamente. L’arrivo di Donnarumma porterebbe ad una rivoluzione, soprattutto per Szczesny. Nell’ultimo periodo il polacco è finito più volte sulla scena del delitto. A volte è stato complice nel misfatto, a volte ne è stato protagonista assoluto. Ovvio che l’arrivo del portiere della Nazionale spingerebbe all’addio Tek. Mercato Juventus, Szczesny torna a Roma? La Juventus non lo ha mai messo in discussione, ma lo scenario cambierebbe se ci fosse la possibilità di prendere gratis un portiere fortissimo che ha 9 anni in meno del polacco. Szczesny ha un contratto fino al 2024 (a 6,5 milioni l’anno) e un discreto Mercato. E’ stato pagato 15 milioni nel 2017, per ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 5 maggio 2021)– La situazione tra i pali può cambiare continuamente. L’arrivo di Donnarumma porterebbe ad una rivoluzione, soprattutto per. Nell’ultimo periodo il polacco è finito più volte sulla scena del delitto. A volte è stato complice nel misfatto, a volte ne è stato protagonista assoluto. Ovvio che l’arrivo del portiere della Nazionale spingerebbe all’addio Tek.torna a Roma? Lanon lo ha mai messo in discussione, ma locambierebbe se ci fosse la possibilità di prendere gratis un portiere fortissimo che ha 9 anni in meno del polacco.ha un contratto fino al 2024 (a 6,5 milioni l’anno) e un discreto. E’ stato pagato 15 milioni nel 2017, per ...

_Introducing_me : @martonska hai ragione, ma in pratica nel suo post la Juventus attualmente sta facendo mercato per due allenatori c… - _Introducing_me : @martonska ovvio, ma a volte questo e peggio di lui a dare le notizie di mercato. tre giorni fa dava per certo Alle… - GiorgioCMascion : RT @Amookeena: 27 Giugno 2017 Nicola Amoruso, ospite a Sportitalia Mercato, ipotizza la partenza di Bonucci dalla Juventus Per fortuna c'… - NonSoloJuve : RT @Amookeena: 27 Giugno 2017 Nicola Amoruso, ospite a Sportitalia Mercato, ipotizza la partenza di Bonucci dalla Juventus Per fortuna c'… - calciomercatoit : ?? -