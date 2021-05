Meloni: “Ecco proposte per rilancio Italia, Draghi fermi arroganza di sinistra” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una mozione parlamentare che “tocca molte battaglie storiche di Fratelli d’Italia e anche del centrodestra, per consentire un riequilibrio delle politiche del Governo Draghi a favore delle idee e dei programmi che sono più vicini al centrodestra rispetto a quello che abbiamo visto in questi mesi”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, durante una conferenza stampa per l’illustrazione di una mozione parlamentare sul rilancio economico dell’Italia, insieme al capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, e al responsabile Programma del partito, Giovanbattista Fazzolari. “Ci aspettiamo – ha aggiunto la leader di Fdi – che il presidente del Consiglio si esponga, chiedendo a pezzi della sua maggioranza, segnatamente a quelli della sinistra, di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una mozione parlamentare che “tocca molte battaglie storiche di Fratelli d’e anche del centrodestra, per consentire un riequilibrio delle politiche del Governoa favore delle idee e dei programmi che sono più vicini al centrodestra rispetto a quello che abbiamo visto in questi mesi”. Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d’, durante una conferenza stampa per l’illustrazione di una mozione parlamentare suleconomico dell’, insieme al capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, e al responsabile Programma del partito, Giovanbattista Fazzolari. “Ci aspettiamo – ha aggiunto la leader di Fdi – che il presidente del Consiglio si esponga, chiedendo a pezzi della sua maggioranza, segnatamente a quelli della, di ...

