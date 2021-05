Meloni: chi mi vuole candidata è per togliermi dalle scatole (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma – “C’e’ un sacco di gente che mi vorrebbe candidata a Roma, tendenzialmente tutti quelli che mi vorrebbero togliere dalle scatole…”. Cosi’ Giorgia Meloni, presidente di Fdi, durante una conferenza stampa. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma – “C’e’ un sacco di gente che mi vorrebbea Roma, tendenzialmente tutti quelli che mi vorrebbero togliere…”. Cosi’ Giorgia, presidente di Fdi, durante una conferenza stampa.

fattoquotidiano : Pd, Letta: “Faremo alleanze con chi è più compatibile, come il M5s, ma mai con Salvini e Meloni. Nessuno può govern… - tfabiani2 : RT @ilfoglio_it: 'Chi vuole i partiti fuori dalla Rai vuole solo gli altri partiti fuori dalla Rai. Fedez? Un danno di reputazione'. Interv… - francofda52 : @ANPIRomaPosti @angela_massi @Azzurraurra @MonEleonora @tomasomontanari @PBerizzi @MassimoCarlotto @IveserVenezia… - DanieleBerghino : @Lorenz17229236 @PieroSansonetti @reportrai3 @matteorenzi @ItaliaViva @RaiTre Io l’ho anche seguito ma mi sembra ch… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: #Meloni: 'Sarebbe naturale votare appena eletto il nuovo Presidente della Repubblica. Non so se questo scenario si mat… -