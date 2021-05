Medici precari del 118: in consiglio regionale approvata la norma per stabilizzarli (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il consiglio regionale dell'Abruzzo ha approvato la norma per la stabilizzazione dei Medici precari che da anni assicurano in Abruzzo i servizi di emergenza - urgenza del 118. L'emendamento è stato ... Leggi su chietitoday (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ildell'Abruzzo ha approvato laper la stabilizzazione deiche da anni assicurano in Abruzzo i servizi di emergenza - urgenza del 118. L'emendamento è stato ...

