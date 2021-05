Mediaset, Borsa brinda ad accordo con Vivendi e sorpresa dividendo (Di mercoledì 5 maggio 2021) «Dopo cinque anni di stallo, ora Mediaset potrà finalmente iniziare a costruire quella casa pan-europea della... Leggi su digital-news (Di mercoledì 5 maggio 2021) «Dopo cinque anni di stallo, orapotrà finalmente iniziare a costruire quella casa pan-europea della...

infoiteconomia : Borsa: avvio cauto per Europa, a Milano ok banche e festeggia Mediaset (+5,9%) - Il Sole 24 ORE - Fprime86 : RT @sportmediaset: La #Roma annuncia l'arrivo di #Mourinho, balzo in Borsa: +22%. #SportMediaset - sportmediaset : La #Roma annuncia l'arrivo di #Mourinho, balzo in Borsa: +22%. #SportMediaset - InvestingItalia : #Borsa Milano prosegue piatta, in recupero oil, bene Mps, Mediaset, corre Campari - - daybinary : Borsa: Milano cauta (+0,11%), ok Mps con banche e Mediaset -