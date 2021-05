MEDIASET ACQUISTA POWER COUPLE | IL NUOVO REALITY PER CANALE 5 O ITALIA 1 CHI CONDURRÀ?

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 5 maggio 2021)ha acquisito i diritti del format, destinato all’che diventerà così il 14 ° Paese a trasmettere ilprogramma che unisce la partea quella game. La notizia, anticipata dal portale FormatBiz, aggiunge che all’esteroha ottenuto successo in Messico, con il colosso Televisa che ha già iniziato a girare la seconda stagione di “Inseparables”, il nome locale del formato, con un cast di vip.è in onda anche in Croazia, Brasile, Polonia, Bulgaria e Ungheria con alto riscontro nel pubblico. Nadav Palti, patron di Dori Media Group, ha commentato: “Le ultime vendite e commissioni delle nuove stagioni per, in così ...