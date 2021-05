Maxi operazione “Platinum-DIA” contro la ‘Ndrangheta: arresti in Italia, Germania, Romania e Spagna (Di mercoledì 5 maggio 2021) Maxi operazione internazionale della DIA: duro colpo alla ‘Ndrangheta, impegnati oltre 800 donne e uomini delle forze dell’ordine È in corso in Germania, Romania, Spagna e su tutto il territorio nazionale, un’operazione di polizia giudiziaria denominata “Platinum-DIA” contro la ‘Ndrangheta, coordinata dalla Procura distrettuale di Torino, che vede impegnati oltre 200 donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di unità della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con il supporto di unità cinofile, elicotteri e militari del Reggimento Genio Guastatori di Caserta, nonché 500 agenti della Polizia Criminale del Baden-Wuttemberg, della Polizia Economico ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021)internazionale della DIA: duro colpo alla, impegnati oltre 800 donne e uomini delle forze dell’ordine È in corso ine su tutto il territorio nazionale, un’di polizia giudiziaria denominata “-DIA”la, coordinata dalla Procura distrettuale di Torino, che vede impegnati oltre 200 donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di unità della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con il supporto di unità cinofile, elicotteri e militari del Reggimento Genio Guastatori di Caserta, nonché 500 agenti della Polizia Criminale del Baden-Wuttemberg, della Polizia Economico ...

virginiaraggi : Grazie a @PLRomaCapitale per maxi operazione in 125 case popolari a Pomezia, di proprietà del Comune di Roma. Verif… - GDF : #GDF #Rieti Operazione “Deflated Company” Scoperta maxi evasione #fiscale per sottrazione fraudolenta al pagamento… - calabrianewsit : Maxi operazione Platinum DIA contro la ‘Ndrangheta - - RenatoScalia : OMCOM: MAXI OPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA DIA DURO C... - AGiambart : ?? Maxi operazione della Dia contro la 'ndrangheta in Germania, Romania, Spagna e Italia. 800 donne e uomini delle f… -