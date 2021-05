Maxi blitz contro la ' Ndrangheta | arresti in Italia e Germania  

(Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI --operazionela 'ine in Germania coordinata dalla Procura di Torino. Con l'impiego di oltre 200 donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e un centinaio di unità di polizia, dei carabinieri e Guardia di Finanza, 'Platinum-Dia' ha portato all'esecuzione di numerosie perquisizioni che hanno assestato "un duro colpo" alla ', assicurano gli inquirenti. Le misure cautelari Le misure sono state emesse dal Tribunale di Torino su richiesta della Direzione distrettuale antimafia piemontese e coordinata dalla Direzione nazionale antimafia, ined in Germania, nei confronti di persone ritenute affiliate alla ‘, attive nel “locale” di Volpiano (Torino), considerate terminale ...

... unaoperazione di polizia giudiziaria con la quale sono stati, e sono ancora in corso di esecuzione, diversi arresti e misure cautelari , oltre che numerose perquisizioni . Il, chiamato ...
Maxi operazione internazionale della Dia in corso dalle prime luci dell'alba in Germania, Romania, Spagna e in tutta Italia ...
Colpo alle 'ndrine di Platì e San Luca. L'inchiesta "Platinum-Dia" interessa Italia, Germania, Romania e Spagna. Impiegati oltre 800 uomini ...