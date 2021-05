Materazzi punge | “Mourinho? Meglio la Roma della Juventus”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il ritorno diin Italia continua a portare tantissime reazioni, lo Special One sarà il prossimo allenatore. Le ambizioni del club giallorosso sono molto importanti, l’intenzione è quella di riscattare gli ultimi risultati. Si preannuncia una stagione ricca di emozioni, l’obiettivo sarà quello di conquistare almeno la qualificazione alla prossima Champions League.è legato da un ottimo rapporto con Marco, l’ex difensore dell’Inter ha commentato così la notizia alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Stupito? No. Mi sarei meravigliato di più se fosse andato alla Juve. Ci avrebbe pensato molto di più. Di sicuro per gli interisti se avesse scelto Juve o Milan sarebbe stato peggio: così credo che lo capiranno, per il tanto che ha fatto per l’Inter. Non sarebbe andato senza ...

3 Marco, ex difensore dell' Inter , manda una frecciatina alla Juventus dopo lo scudetto nerazzurro. Queste le sue parole a la Gazzetta dello Sport : 'Lo scudetto? Me lo godo perché ho detto dal ...Tra i primi tifosi a festeggiare l' Inter , non poteva mancare Marco, uno dei simboli dell'Inter del Triplete: 'Un aggettivo per questo scudetto? Bello. Intanto perché spodestiamo la Juve -...Marco Materazzi, intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha evidenziato tutta la sua felicità per la vittoria dello scudetto dell'Inter.L’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi non manca l’occasione di pungere la Juventus in un’intervista a Il Mattino. Parlando dell’appassionante corsa Champions, che vede coinvolte Milan, Juventus, A ...