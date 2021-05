Materazzi: “Mourinho? Meglio alla Roma che alla Juve o al Milan” | News (Di mercoledì 5 maggio 2021) Marco Materazzi, ex difensore di Perugia e Inter, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Materazzi ha parlato dell’arrivo di Jose Mourinho alla Roma: “Stupito? Mi sarei meravigliato di più se fosse andato alla... Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 5 maggio 2021) Marco, ex difensore di Perugia e Inter, ha rilasciato un’intervistaGazzetta dello Sport.ha parlato dell’arrivo di Jose: “Stupito? Mi sarei meravigliato di più se fosse andato...

MCalcioNews : Materazzi sicuro su Mourinho: 'Per vincere contro l'Inter farà di tutto, e godrà se la batterà'… - teladoiotokyo : Materazzi: Per Mourinho sfida del fuoco, uno scudetto a Roma ne vale venti. Vuole vincere: Marco Materazzi, ex calc… - TuttoMercatoWeb : Materazzi a La Gazzetta dello Sport: 'Mourinho? Meglio a Roma che alla Juve o al Milan' - sportal_it : Mourinho alla Roma, Materazzi non usa mezzi termini - Eurosport_IT : José #Mourinho alla Roma: come sarà rivederlo in Italia? Ve lo dice Marco #Materazzi ??????? ? -