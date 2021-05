Materazzi: "Mourinho alla Roma? I tifosi dell'Inter capiranno" (Di mercoledì 5 maggio 2021) E dunque la 'Gazzetta dello Sport' ha Interpellato proprio lui sull'arrivo alla Roma del portoghese. Matrix si è dimostrato tutt'altro che sorpreso: 'Mi sarei meravigliato di più se fosse andato alla ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 5 maggio 2021) E dunque la 'Gazzettao Sport' hapellato proprio lui sull'arrivodel portoghese. Matrix si è dimostrato tutt'altro che sorpreso: 'Mi sarei meravigliato di più se fosse andato...

Eurosport_IT : José #Mourinho alla Roma: come sarà rivederlo in Italia? Ve lo dice Marco #Materazzi ??????? ? - Carlos80515410 : RT @fcin1908it: Materazzi: “Mou? Sarebbe stato peggio alla Juve o al Milan. Due anni fa…” - fcin1908it : Materazzi: “Mou? Sarebbe stato peggio alla Juve o al Milan. Due anni fa…” - ferraiolia : RT @marifcinter: Materazzi: “Di sicuro per gli interisti se Mourinho avesse scelto Juve o Milan sarebbe stato peggio: così credo che lo cap… - Spazio_J : Materazzi su Mourinho: 'Sarebbe stato peggio vederlo alla Juve o al Milan' - -