Masters 1000 Madrid, Sinner eliminato da Popyrin (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel Masters 1000 di Madrid, terzo stagionale, Jannik Sinner, 14esima testa di serie, è stato battuto dall’australiano Popyrin 7-6, 6-2. Per l’italiano era la prima volta che affrontava in carriera il 21enne di Sydney, promosso dalle... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 5 maggio 2021) Neldi, terzo stagionale, Jannik, 14esima testa di serie, è stato battuto dall’australiano7-6, 6-2. Per l’italiano era la prima volta che affrontava in carriera il 21enne di Sydney, promosso dalle...

WeAreTennisITA : Rafa #Nadal accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di #Madrid superando in due set Carlos #Alcaraz, che però… - NicolettaGiaco4 : RT @GeorgeSpalluto: Perdere al secondo turno di un Masters 1000 può risultare clamoroso se ti chiami Jannik Sinner. Per il quale tutto è, e… - GeorgeSpalluto : Perdere al secondo turno di un Masters 1000 può risultare clamoroso se ti chiami Jannik Sinner. Per il quale tutto… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MADRID, JANNIK SINNER ELIMINATO L'ITALIANO BATTUTO DALL'AUSTRALIANO POPYRIN 7-6, 6-2 #SkyTennis… - gianni_ceccarel : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MADRID, JANNIK SINNER ELIMINATO L'ITALIANO BATTUTO DALL'AUSTRALIANO POPYRIN 7-6, 6-2 #SkyTennis… -

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 Medvedev e la terra: dall'odio all'amore ... al di là degli errori, delle occasioni mancate dal russo, ha brillato il ventunenne Davidovich - Fokina, il più giovane spagnolo a raggiungere la Top 50, i quarti di un Masters 1000, la seconda ...

Sorpresa a Madrid, Jannik Sinner estromesso dal torneo: l'australiano Popyrin si impone in due set Colpo di scena nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid , Jannik Sinner esce di scena al cospetto di Alexei Popyrin , capace di stendere in due set l'astro nascente azzurro. Una vittoria a sorpresa quella dell'australiano, capace di ...

Masters 1000 Madrid: Il programma di Mercoledì 05 Maggio LiveTennis.it Masters 1000 Madrid 2021, Popyrin batte Sinner e approda agli ottavi di finale La cronaca della partita tra Sinner e Popyrin, valida per il Masters 1000 di Madrid 2021: l'australiano vince 7-6(5) 6-2 ...

MADRID: SINNER SI FERMA AL SECONDO TURNO TENNIS – Aveva cominciato il match molto bene, lasciando pensare che potesse mandare in archivio un’altra prestazione di ottimo livello, poi però con il passare dei minuti Jannik Sinner si è (straname ...

... al di là degli errori, delle occasioni mancate dal russo, ha brillato il ventunenne Davidovich - Fokina, il più giovane spagnolo a raggiungere la Top 50, i quarti di un, la seconda ...Colpo di scena nel secondo turno deldi Madrid , Jannik Sinner esce di scena al cospetto di Alexei Popyrin , capace di stendere in due set l'astro nascente azzurro. Una vittoria a sorpresa quella dell'australiano, capace di ...La cronaca della partita tra Sinner e Popyrin, valida per il Masters 1000 di Madrid 2021: l'australiano vince 7-6(5) 6-2 ...TENNIS – Aveva cominciato il match molto bene, lasciando pensare che potesse mandare in archivio un’altra prestazione di ottimo livello, poi però con il passare dei minuti Jannik Sinner si è (straname ...