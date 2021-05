Masters 1000 Madrid 2021, Nadal stende il giovane Alcaraz 6-1 6-2 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel derby spagnolo valido per il secondo turno del torneo Masters 1000 Madrid 2021 che ha visto scontrarsi presente e futuro, il numero due al mondo Rafa Nadal ha dato una lezione di tennis al giovane 18enne Carlos Alcaraz (numero 120 Atp.), sconfitto in due set (6-1, 6-2). Il veterano accede agli ottavi di finale, dove sfiderà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Popyrin. LA PARTITA – Nei primi due game il giovane murciano è riuscito a gestire molto bene, costringendo Nadal ad annullargli una palla break nel primo parziale (1-0). Ma davanti al talento spagnolo i tentativi di Alcaraz, che nel corso del terzo game (3-0) ha anche avvertito un problema fisico, sono stati vani e Nadal ha allungato ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel derby spagnolo valido per il secondo turno del torneoche ha visto scontrarsi presente e futuro, il numero due al mondo Rafaha dato una lezione di tennis al18enne Carlos(numero 120 Atp.), sconfitto in due set (6-1, 6-2). Il veterano accede agli ottavi di finale, dove sfiderà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Popyrin. LA PARTITA – Nei primi due game ilmurciano è riuscito a gestire molto bene, costringendoad annullargli una palla break nel primo parziale (1-0). Ma davanti al talento spagnolo i tentativi di, che nel corso del terzo game (3-0) ha anche avvertito un problema fisico, sono stati vani eha allungato ...

