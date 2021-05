Masters 1000 Madrid 2021: i risultati di oggi. Nadal domina con Alcaraz, avanti Medvedev e Tsitsipas (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si sono completati i match di secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Ottimo esordio di Rafael Nadal, che ha dominato nell’atteso derby spagnolo il giovane Carlos Alcaraz. Il numero due si è imposto con un perentorio 6-1 6-2 dopo un’ora e quindici minuti di gioco. Sfuma purtroppo anche la sfida agli ottavi tra il maiorchino e Jannik Sinner. L’altoatesino, infatti, è stato eliminato dal torneo dopo aver perso in due set dall’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 7-6 6-2. Vittorie in rimonta per i due russi Daniil Medvedev e Aslan Karatsev. Il primo ha superato lo spagnolo Alejandro Davidovic Fokina per 4-6 6-4 6-2; mentre il secondo ha sconfitto Diego Schwartzman, testa di serie numero sette, con il punteggio di 2-6 6-4 6-1. Medvedev ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si sono completati i match di secondo turno deldi. Ottimo esordio di Rafael, che hato nell’atteso derby spagnolo il giovane Carlos. Il numero due si è imposto con un perentorio 6-1 6-2 dopo un’ora e quindici minuti di gioco. Sfuma purtroppo anche la sfida agli ottavi tra il maiorchino e Jannik Sinner. L’altoatesino, infatti, è stato eliminato dal torneo dopo aver perso in due set dall’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 7-6 6-2. Vittorie in rimonta per i due russi Daniile Aslan Karatsev. Il primo ha superato lo spagnolo Alejandro Davidovic Fokina per 4-6 6-4 6-2; mentre il secondo ha sconfitto Diego Schwartzman, testa di serie numero sette, con il punteggio di 2-6 6-4 6-1....

