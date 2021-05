Mascherine, ecco quanto inquinano il mare (Di mercoledì 5 maggio 2021) È il dispositivo di protezione più utilizzato da quando è in atto la pandemia da Covid-19: leggera e comoda da indossare. Ma una singola mascherina chirurgica gettata irresponsabilmente, dai marciapiedi alle spiagge rilascia migliaia di fibre microscopiche che minacciano l’ambiente marino, fino a 173mila microfibre al giorno. Questo il risultato della ricerca condotta da un team di chimici del dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra dell’Università di Milano-Bicocca dal titolo “The release process of microfibers: from surgical face masks into the marine environment”, autori Francesco Saliu, Maurizio Veronelli, Clarissa Raguso, Davide Barana, Paolo Galli, Marina Lasagni, pubblicata sulla rivista Environmental Advances. Lo studio ha approfondito il meccanismo di degradazione foto-ossidativa delle fibre di polipropilene presenti nei tre strati delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) È il dispositivo di protezione più utilizzato da quando è in atto la pandemia da Covid-19: leggera e comoda da indossare. Ma una singola mascherina chirurgica gettata irresponsabilmente, dai marciapiedi alle spiagge rilascia migliaia di fibre microscopiche che minacciano l’ambiente marino, fino a 173mila microfibre al giorno. Questo il risultato della ricerca condotta da un team di chimici del dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra dell’Università di Milano-Bicocca dal titolo “The release process of microfibers: from surgical face masks into the marine environment”, autori Francesco Saliu, Maurizio Veronelli, Clarissa Raguso, Davide Barana, Paolo Galli, Marina Lasagni, pubblicata sulla rivista Environmental Advances. Lo studio ha approfondito il meccanismo di degradazione foto-ossidativa delle fibre di polipropilene presenti nei tre strati delle ...

EURybor : RT @paradoxMKD: Discriminazione sanitaria: Covid: ecco il decreto n.85, via obbligo mascherine all'aperto per 'vaccinati' con pseudo-vaccin… - Lorenzxo2 : RT @Eclissi18: San Marino...l'Israele italiana dove la discriminazione per le persone non vaccinate è diventata realtà!?? Queste sono leggi… - VCountry3 : RT @Eclissi18: San Marino...l'Israele italiana dove la discriminazione per le persone non vaccinate è diventata realtà!?? Queste sono leggi… - Tullia01 : RT @DonnaModerna: Sul mercato ci sono 250 milioni mascherine Ffp2 e Ffp3 non a norma. Ecco i consigli per riconoscerle #mascherina #Covid h… - DonnaModerna : Sul mercato ci sono 250 milioni mascherine Ffp2 e Ffp3 non a norma. Ecco i consigli per riconoscerle #mascherina… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine ecco Intanto a Wuhan dov'è iniziato tutto, se la spassano in feste e locali Brindano a Wuhan, senza mascherine e alla faccia nostra. Epidemia alle spalle e tutto come prima, là il Coronavirus è già un ... ecco come potremo tornare ad essere anche noi, se faremo i bravi come ...

Il quartiere Cristo riparte dai mercati: ecco gli eventi e i progetti in programma ... uscita e il rispetto delle norme anticovid , a cominciare dal corretto utilizzo delle mascherine. Infine, sono numerosi gli eventi che si vorrebbero organizzare con i commercianti. Tra i progetti, ...

Mascherine, ecco quanto inquinano il mare Yahoo Finanza Mascherine, tasse e presto “l’ariometro” Ricordo tantissimi anni fa (a metà degli anni ’70), quando abitavo ancora a Calcata ed ero un giovane attore di belle speranze, una delle prime commedie recitate in piazza dal sapore premonitore. Il t ...

Si torna in scena, al teatro Civico 14 ecco "Di un Ulisse, di una Penelope" NEWS TIME. Si torna in scena, al teatro Civico 14 ecco "Di un Ulisse, di una Penelope" Caserta, si chiuda il sipario del vergognoso teatrino propagandistico messo in atto ai danni ...

Brindano a Wuhan, senzae alla faccia nostra. Epidemia alle spalle e tutto come prima, là il Coronavirus è già un ...come potremo tornare ad essere anche noi, se faremo i bravi come ...... uscita e il rispetto delle norme anticovid , a cominciare dal corretto utilizzo delle. Infine, sono numerosi gli eventi che si vorrebbero organizzare con i commercianti. Tra i progetti, ...Ricordo tantissimi anni fa (a metà degli anni ’70), quando abitavo ancora a Calcata ed ero un giovane attore di belle speranze, una delle prime commedie recitate in piazza dal sapore premonitore. Il t ...NEWS TIME. Si torna in scena, al teatro Civico 14 ecco "Di un Ulisse, di una Penelope" Caserta, si chiuda il sipario del vergognoso teatrino propagandistico messo in atto ai danni ...