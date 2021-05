Mascherine, ecco quanto inquinano il mare (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. - (Adnkronos)() - È il dispositivo di protezione più utilizzato da quando è in atto la pandemia da Covid-19: leggera e comoda da indossare. Ma una singola mascherina chirurgica gettata irresponsabilmente, dai marciapiedi alle spiagge rilascia migliaia di fibre microscopiche che minacciano l'ambiente marino, fino a 173mila microfibre al giorno. Questo il risultato della ricerca condotta da un team di chimici del dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra dell'Università di Milano-Bicocca dal titolo "The release process of microfibers: from surgical face masks into the marine environment", autori Francesco Saliu, Maurizio Veronelli, Clarissa Raguso, Davide Barana, Paolo Galli, Marina Lasagni, pubblicata sulla rivista Environmental Advances. Lo studio ha approfondito il meccanismo di degradazione foto-ossidativa delle fibre di polipropilene presenti nei tre strati ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. - (Adnkronos)() - È il dispositivo di protezione più utilizzato da quando è in atto la pandemia da Covid-19: leggera e comoda da indossare. Ma una singola mascherina chirurgica gettata irresponsabilmente, dai marciapiedi alle spiagge rilascia migliaia di fibre microscopiche che minacciano l'ambiente marino, fino a 173mila microfibre al giorno. Questo il risultato della ricerca condotta da un team di chimici del dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra dell'Università di Milano-Bicocca dal titolo "The release process of microfibers: from surgical face masks into the marine environment", autori Francesco Saliu, Maurizio Veronelli, Clarissa Raguso, Davide Barana, Paolo Galli, Marina Lasagni, pubblicata sulla rivista Environmental Advances. Lo studio ha approfondito il meccanismo di degradazione foto-ossidativa delle fibre di polipropilene presenti nei tre strati ...

Il lavoro sperimentale è stato condotto sottoponendo mascherine usa e getta disponibili commercialmente ad esperimenti di invecchiamento artificiale, designati per simulare ciò che avviene nell'...

