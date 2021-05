Marta Zoboli | l’incredibile percorso di studi della famosa comica

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Laè l’ospite fisse di Un’ora sola vi vorrei: scopriamo insiemediche ha svolto negli anni e che l’ha portata al grande successo in tv., ildi(Instagram)L’abbiamo vista su Rai 2 lo show Un’ora sola vi vorrei, condotto dal mitico Enrico Brignano: nel varietà c’è anchee attrice italiana che ogni settimana ci fa sorridere con i suoi divertentissimi sketch. Un’ora sola vi vorrei è una sorta di one man show, in cui Brignano riflette con la sua solita ironia su argomenti anche di attualità e di intrattenimento. Alla fine ...