motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Marquez ad Acosta: “Pensa solo a divertirti. E non cercare di vincere a tutti i costi… - Gazzetta_it : Marc Marquez a Pedro Acosta: “Pensa solo a divertirti. Non devi vincere a ogni costo” @MotoGP #moto3 - gife59 : ACOSTA L'EREDE DI MARQUEZ ? MotoGP ?? Dorna. - FormulaPassion : #Moto3 | @37_pedroacosta, @lorenzo99: '#ValentinoRossi nel 1996 vinse ‘solo’ una gara” - dinoadduci : Acosta: “Marquez il mio idolo. Alla mia prima gara ho pianto” -

Per certi aspetti, i protagonisti delle ultime due gare del Motomondiale sono loro: Marce Pedro. Il primo, otto volte campione del mondo e stella della MotoGP, ha emozionato tutti con il suo ritorno in pista dopo il gravissimo incidente di un anno fa a Jerez. Il secondo ...... da molti considerato il miglior pilota nella storia del motociclismo, nel 1996 all'esordio vinse una sola gara, io, Casey Stoner, Dani Pedrosa e Marczero. Pedrone ha già vinte tre ...Il maiorchino ha sottolineato la portata dell'inizio di stagione da parte del classe 2004 che sta sbaragliando la concorrenza in Moto3 ...Lorenzo nota che Valentino non guida bene, è impreciso e questo non è normale per uno come lui. Quello di Jerez è stato un altro weekend negativo per Valentino Rossi, il cui avvio di campionato MotoGP ...